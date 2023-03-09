Elazığ’da "kadının halinden kadınlar anlar" sloganı ile hazırlanan hijyen paketleri, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen kadınlara ulaştırıldı.

Elazığ’da "kadının halinden kadınlar anlar" sloganı ile hazırlanan hijyen paketleri, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen kadınlara ulaştırıldı.

Elazığ’da çeşitli kuruluşlar tarafından hazırlanan hijyen paketleri, kadının halinden kadınlar anlar sloganı ile Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen kadınlara gönderildi. Proje çerçevesinde hazırlanan 500 koli hijyen paketi depremzede kadınlara ulaştırıldı.

Elazığ Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyon Başkanı Reyhan Polat ise 8 Dünya Mart Kadınlar Gününde kendi elleriyle hazırladıkları paketleri yerinde teslim etmekten dolayı mutlu ve duygulu olduklarını ifade etti.