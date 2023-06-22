Sakarya’da düzenlenen Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda madalya alan Elazığ Belediyespor boksörleri Nisanur Yıldırım ile Sultan Nisa Çeliker, Yıldızlar Milli Takım kampına davet edildi.

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda şampiyon olan Nisanur Yıldırım ile ikinci olan Sultan Nisa Çeliker, elde ettikleri derecelerle 01-18 Temmuz tarihleri arasında Kastamonu Kadı Dağı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde Yıldızlar Milli Takım Kampı’ndan davet aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “Öncelikle sporcularımızı tebrik ediyorum. Boks branşı şehrimizde köklü ve popüler bir branş ve Milli Takım havuzunda sporcularımız yer alıyorlar, katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri derecelerle Milli Takımın dikkatini çekiyorlar. Sporcularımız genç ve önü açık inşallah daha iyi yerler de Elazığlı sporcuları görmeye devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörümüz Cemil Döndü’yü bir kez daha tebrik ediyor, Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.