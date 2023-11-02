Elazığ İl Müftülüğü tarafından geliri Filistin’e ve Malatya’daki depremzedelere bağışlanmak üzere etkinlik düzenlendi.

Kültür Parkta düzenlenen etkinlikte, kadınların hazırladığı ürünler ve el işleri satışa sunuldu. Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan İl Müftüsü İrfan Üstündağ, ’’İşgalci İsrail’in saldırılarından zarar gören Filistin’deki kardeşlerimiz suya ve gıdaya ulaşamayacak kadar çok zor durumdalar. Kardeşlerimize elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz geliri kardeşlerimize ulaştıracağız’’ dedi.