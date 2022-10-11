Elazığ’ın Palu İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen rehine tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Elazığ’ın Palu İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen rehine tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde Palu Devlet Hastanesinde ‘Beyaz Kod’ tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastane aciline getirilen hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba, hastane personeline saldırıp bir doktoru silahla rehin aldı. Ardından verilen beyaz kod ile polis ekipleri hastaneye gelerek olaya müdahale etti. Doktoru rehin alan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikat, gerçeğini aratmadı.