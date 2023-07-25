Elazığ’da dün motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün Güney Çevreyolu Özel Harekat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil ile Mustafa Murat idaresindeki 23 AEB 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Murat (30), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Murat’ın, Asri Mezarlığına defin edileceği öğrenildi.