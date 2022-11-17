Elazığ’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Elazığ’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Kaza dün, Elazığ - Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 44 BM 728 plakalı otomobil, yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 01 ABE 039 plakalı tır ile çarpıştı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslara kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sezen Koruk (32) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücüsünün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.