Elazığ’da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşırken freni patlayıp 2 araca çarpan, daha sonra parka giren midibüsün neden olduğu kazada ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harput Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesine ait 23 HK 803 plakalı midibüsün seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen Aslan Ülgün idaresindeki 23 HL 339 plakalı hafif ticari araç ile 06 DHM 572 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere toplamda 27 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Aslan Ülgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.