Kahramanmaraş’ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi için kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede çadır kurumuna başlandı.

Kahramanmaraş’ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi için kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede çadır kurumuna başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi için ekipler, arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan kar ve yağmurun etkili olduğu şehirde, enkaz alanı bölgesine ekipler tarafından çadır kurulmaya başlandı.