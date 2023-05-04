Fırat Üniversitesi (FÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Şimşek tarafından kurulan moleküler klonlama ve aşı geliştirme laboratuvarı hizmete girdi. İçerdiği son teknolojik cihazlar ile bölgede tek ve ülkede sayılı laboratuvarlar arasında bulunan merkezin ilk çalışması ise koyunlarda sıkça görülen delibaş hastalığının aşısı oldu.

Moleküler klonlama ve aşı geliştirme çalışmaları yürütülen FÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sami Şimşek, daha etraflı bir laboratuvar kurmak istedi. Bunun üzerine Prof. Dr. Şimşek tarafından hazırlanan projeye, TUBİTAK başta olmak üzere Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve özel firmalar destek verdi. Ardından dijital PCR ve bununla ilgili ekipmanlardan oluşan son teknolojik cihazlar ile Prof. Dr. Nazir Dumanlı Moleküler Klonlama ve Aşı Geliştirme Laboratuvarı kuruldu. Paraziter hastalıkların tanısı, tespiti ve aşı çalışması için ekibiyle çalışmalarını yürüten Şimşek’in ilk işi ise dünyada aşısı bulunmayan koyunlarda görülen delibaş hastalığının (Coenurus cerebralis) aşısını geliştirmek oldu. Birkaç yıl içerisinde aşıyı üreteceklerini belirten Şimşek, buradan çıkacak sonuç, aşı ve çalışmaların yakın zamanda ses getireceğini söyledi.

Bölgede tek

TÜBİTAK destekli bir proje ile başladıklarını belirten Prof. Dr. Sami Şimşek, “Proje başladıktan sonra hem rektörümüzün hem de özel firmaların desteği ile buraya bir alt yapı oluşturmayı planladık. Daha önce yaptığımız çalışmalarda moleküler klonlama ve aşı geliştirme çalışmalarımız vardı. Bu destekler ile birlikte yeni cihazlar kullanarak bu laboratuvarı oluşturduk. Özellikle ülkemize henüz yeni yeni kullanım alanı bulan dijital PCR ve bununla ilgili ekipmanlardan oluşuyor. Bu laboratuvarın kuruluşla birlikte paraziter hastalıkların tanısı, tespiti ve aşı çalışması için moleküler klonlama ve aşı geliştirme çalışmalarına başlayacağız. Özellikle çalışma alanımız koyunlarda deli baş hastalığı olarak bilinen Coenurus cerebralise bir aşı geliştirmek üzerine yoğunlaştık. Bunun henüz bir aşısı yok. Hayvanlarda beyine yerleşiyor. Büyük ekonomik kayıplara ve erken kesimler ile ölümlere sebep oluyor. Bu aşının bu laboratuvarda üretilebileceğini düşünüyoruz. İlk kez biz üretmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de aşıyı üretmiş olacağız. Laboratuvara, anabilim dalımıza çok büyük emekleri olan Prof. Dr. Nazir Dumanlı hocamızın adını verdik. Buradan çıkacak çalışmalar hem ülke hayvancılığına hem de bilimsel camiaya önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum’’ dedi.

Laboratuvarın alt yapısı olarak bölgede tek ve ülkede de sayılı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şimşek, “Doğu Anadolu bölgesinde depremden sonra ciddi problemler oldu ve birçok laboratuvarda problemler yaşandı. Biz hızlı bir şekilde laboratuvarımızı dizayn ettik. Bu bölgede ilk olarak dizayn ettik. Buradan çıkacak sonuçlar, aşılar ve çalışmalar yakın zamanda ses getirecektir. Yaklaşık 150 bin Euro’luk bir alt yapı maliyeti tuttu. Bunların çoğu özel firma destekleridir” şeklinde konuştu.