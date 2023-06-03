Elazığ’da Özel Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu ve Anaokulu, başarıları kutlamak için bir tören düzenledi. Öğrencilerin çalışmaları tanıtıldı ve başarılı olanlara madalya ile kupalar verildi.

Elazığ’da Özel Zeka ve Yetenek Eğitimi İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca elde ettikleri başarıları tanıtmak ve ödüllendirmek amacıyla bir tanıtım ve ödül töreni düzenledi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mustafa Temizer Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene öğrenciler ve aileleri ile öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin yıl boyunca uyguladıkları ve elde ettikleri ürünleri tanıtan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Ardından okul müdürü ve branş öğretmenleri yıl boyunca öğrenciler ile yaptıkları faaliyetleri ve eğitim sistemlerini tanıtan konuşmalar gerçekleştirdi.

Daha sonra, spor ve eğitim alanında başarı elde eden öğrencilere, hem madalya hem de kupalar, öğretmenlere ise plaket takdim edildi.