Elazığ’ın Maden ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi iddiası üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ’ın Maden ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi iddiası üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, dün merkeze bağlı Maden ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan sokak köpekleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenen köpekler ilçe dışında bulunan boş arazilere atılırken köylüler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin köpekleri zehirleyenleri tespit etmesini istedi. İhlas Haber Ajansının haberinin ardından, duruma Maden Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile emniyet ekipleri el attı. İncelemenin sürdüğü olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.