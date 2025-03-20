Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcusu Alp Eren Güler, Okul Sporları Paleti Yüzme Türkiye finallerinde Türkiye 2’ncisi oldu.

Elazığ İl Özel İdare bir taraftan amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürürken diğer taraftan da İl Özel İdaresi Spor Kulübü bünyesinde sporcu yetiştirmeye ve adını duyurmaya devam ediyor. Futbol altyapı grupları başta olmak üzere; basketboldan, tenise, atıcılıktan yüzmeye kadar her branşta faaliyet yürüten İl Özel İdaresi Spor Kulübü yüzme alanında Türkiye ikinciliğini Elazığ’a getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 18-19 Mart tarihlerinde Konya’da düzenlenen ve toplamda 427 yüzücünün katılımıyla gerçekleşen Okul Sporları Paleti Yüzme Türkiye finallerinde, iki farklı kategoride yarışan Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü Sporcusu Alp Eren Güler, Türkiye 2’nciliği ve 3’üncüçülüğü elde ederek madalyasını aldı.

Kulüp yüzme antrenörü Oğuzhan Gündoğdu, "Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü olarak 2 yıl önce başladığımız yüzme branşı çalışmalarında kısa sürede ciddi bir yol kat ederek hem kurumumuza hem de şehrimize önemli bir başarı getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız iki yılda yüzme branşlarında 300’ün üzerinde yüzme bilmeyen çocuğa eğitim veren kulübümüz, bünyesinde bulundurduğu 23 performans sporcusuyla bugün mücadele ettiği şampiyona ve yarışmalardan ilimize madalyalarla dönmektedir. Sporcumuz Alp Eren Güler Türkiye Finallerinde 427 yarışmacı arasından 50 metre çift palet stilinde Türkiye 2’nciliğini, 100 metre su üstü stilinde ise Türkiye 3’üncülüğü derecesini elde etmeyi başarmıştır" dedi.