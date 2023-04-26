Elazığ’da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde 3 gün sürecek olan okul sporları yüzme küçükler kız-erkek il şampiyonası müsabakaları başladı.

Elazığ’da okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan yüzme küçükler kız-erkek il şampiyonası müsabakaları başladı. Olimpik yüzme havuzunda startı verilen şampiyonada, 35 sporcu 3 gün boyunca derece almak için kulaç atacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’’Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyetleri dahilinde 26 Nisan tarihinde olimpik yüzme havuzunda başlayan yüzme küçükler kız-erkek il şampiyonası müsabakalarında mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar dileriz’’ denildi.