Elazığ’da yüzlerce kişi, Filistin’e destek için bir araya geldi.

Elazığ’da STK’lar tarafından Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi. Yatsı namazı sonrasında İzzetpaşa Caminde bir araya gelen yüzlerce kişi ilk olarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından kabalık grup tekbirler getirerek Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Grup adına konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Koordinatörü Erkan Yaman, "100 yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek kadın yaşlı demden katlederek bir kanser gibi büyüyen İsrail dün sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı Operasyonu ile tecrübe etmiş oldu. Allah’a hamdolsun. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulümleri için toplandık. Zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını hissederek duaya durduk ve kıyama kalktık. Fakat bugün başka. Bugün büyük bir sevinçle Kudüs’ün Mescid-i Aksan’ın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuz haykırmak için buradayız” dedi.

Yapılan duanın ardından kalabalık dağıldı.