Elazığ’da denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların ve gençlerin, ürettiği el emeği göz nuru ürünler, görücüye çıktı.

Elazığ’da denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların ve gençlerin, ürettiği el emeği göz nuru ürünler, görücüye çıktı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı yükümlüler için hayata geçirdiği bir çok proje çalışması ile yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması anlamında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki denetimli serbestlik yükümlüsü çocukların ve gençlerin, el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri adına kurulan atölyelerde üretilen eserler hayran bıraktı. Yükümlüler, aldıkları meslek kursları ve eğitimler ile kozalak, kabak, kuruyemiş kabukları, düğme ve taş gibi malzemeler kullanarak çeşitli ürünler yaptı. Ürünler sergide görücüye çıktı.