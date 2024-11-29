Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, İl Koordinasyon Kurulu ve Yöntem Beyanları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde İl Koordinasyon Kurulu ve Yöntem Beyanları Değerlendirme Toplantıları düzenlendi. Hizmet başkanları, hastane yönetimi, idareciler, hizmet yüklenicisi firma yetkilileri ve ilgili birim sorumlu ile çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sırasında yapılan sunumlarla hastanede verilen hizmetler değerlendirildi. Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.