Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki M.E.G.’ye otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.E.G., ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.