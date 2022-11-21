Elazığ’da ‘Yolcu Dostu Otobüs Durakları’ projesi şehrin farklı noktalarında hayata geçiriliyor.

Elazığ’da ‘Yolcu Dostu Otobüs Durakları’ projesi şehrin farklı noktalarında hayata geçiriliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında bulunan ve ‘11 Ana Başlıkta 100 Proje’ çerçevesinde yer alan ‘Yolcu Dostu Otobüs Durakları’ projesi şehrin farklı noktalarında hayata geçiriliyor. Ekipler daha önce Öğretmenevi, Elazığ Belediyesi Otobüs Amirliği, Yeni Cami, Fethi Sekin Şehir Hastanesi duraklarına kurulumunu gerçekleştirdiği akıllı durak sistemlerinin daha modern uygulaması olan Yolcu Dostu Otobüs Durakları’nı, Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak yeni otobüs durağıyla hizmete sunacak. Toplu taşımadan faydalanacak yolcuların doğru zamanda doğru durakta bulunmak üzere yönlendirilmesini sağlayacak ve aynı zamanda durakta bekleme sürelerini azaltmaya yardımcı olacak yeni sistem duraklar, sunacağı WiFi hizmeti, LED ekranı, reklam tabelası, USB’li oturma bankı ve modern görüntüsüyle vatandaşlara kaliteli ve kolay bir ulaşım hizmeti verecek.

Durakların vatandaşlara günlük yaşamlarında kolaylık sağlayacağını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Ulaşım altyapısını her geçen gün daha ileriye taşımak ve günümüz teknolojisinden sonuna kadar istifade etmek için belediye olarak daima çalışıyoruz. Elazığlıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Daha öncede teknolojik altyapıya dayalı olarak 18’i aktif olmak üzere şehrin 20 farklı noktasında KİOKS cihazları kuruldu. Akıllı duraklar ve akıllı ulaşım sihirbazı ile yolculara kolaylık kazandırıldı. Şehrin kalabalık noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı Durağı’nda hayata geçirilecek yeni ve modern uygulama, hem yayalara hem de sürücülere kaliteli ulaşım imkanı sunacak” dedi.