Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Çatalçeşme Mahallesi’nde ise yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi.

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Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis nedeniyle Çatalçeşme Mahallesi adeta kayboldu. Binalar, oyun parkları ve kamelyalar sisten görünmezken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: iha