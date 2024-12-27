Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kentte birçok trafik kazası meydana geldi.

Elazığ-Diyarbakır yolu Sivrice ilçesi mevkiinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışma anı, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kazanın kayganlaşan yol sebebiyle meydana geldiği gözlenlendi. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yol güvenliği sağlamak için olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Silobas dorseli tır ters döndü

Aynı bölgede başka bir kazada ise bir silobas, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ters döndü. O anlar, bir başka sürücü tarafından anbean kaydedildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler yolda güvenliği sağladı.