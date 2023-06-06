Elazığ’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelere karşı yetiştiriciler bilgilendirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü teknik personeli Bahçekapı köyünde yetiştiricilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda eğitim ve yayım çalışması yaparak konuyla ilgili broşür dağıttı. Özellikle hayvancılık, tarla ve bahçe işleri ile uğraşan vatandaşların keneye karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirten ekipler, vatandaşları keneden korunma yolları konusunda bilgilendirdi.