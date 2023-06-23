Türkiye geneli huzurevleri arasında düzenlenen ve 54 ilden 114 huzurevinin katıldığı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası’nın 19. grup maçları Elazığ’da başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, ’Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi’nde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlattığı 60 yaş üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi sürüyor. 19. grupta mücadele eden Gazi Huzurevi ilk maçını sahasında Ağrı Huzurevi ile oynadı. Karşılaşma Gazi Huzurevi’nin 12-7 üstünlüğüyle sona erdi. Şampiyonada Elazığ’ı temsil eden Gazi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Ağrı, Van, Erzincan illerinde yer alan huzurevleriyle karşılıklı deplasmanlı mücadele edecek.

Huzurevinde spora başlayan Bocce takımı sporcularının kısa sürede önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "Amacımız aktif yaşlanmayı yerleştirmek. Bununla ilgili huzurevlerimiz de çok çeşitli çalışmalar içindeyiz ki bunların en önemlilerinden biri de aktif hayatın içinde olmalarını sağlamak. Spor da bunlardan biri. Geçen sene sporcularımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz himayesinde organize edilen Yetişkin Gençler Bocce Turnuvasında bölgesel ve Türkiye genelinde önemli başarılar elde etti. Bugün 2023 sezonu çerçevesinde Ağrı Huzurevini misafir ettik. Bocce maçı Gazi Huzurevimizin üstünlüğüyle sonuçlandı. Kuruluş müdürümüz Ziyaddin Karakaya, antrenörümüz Nida Yanlıç, takım kaptanımız Aziz Taylan ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder bocce takımımıza başarılar dilerim" diye konuştu.