Elazığ merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilerek satılmasıyla ilgili aralarında bir doktorun da bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında 28 Mayıs 2024 tarihinde soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma neticesinde yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilerek uyuşturucu bağımlısı şahıslara satılmasını sağlayan, aralarında özel bir hastanede çalışan 1 doktor, 1 eczacı ve 3 eczane çalışanlarının da olduğu Elazığ’da ikamet eden 32, Tokat’ta ikamet eden 1 ve İstanbul’da ikamet eden 1 olmak üzere toplam 34 şüphelinin suç delilleri ile birlikte yakalanması maksadıyla 40 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden, aralarında 1 doktorun da olduğu 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önceden yapılan ara yakalamalarda tutuklanan şüpheliler ile birlikte dosya kapsamındaki tutuklu sayısının 17 olduğu bildirildi.