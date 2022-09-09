Elazığ Medical Park Hastanesini devralan Özel Sonomed Hastanesi faaliyetlerine başladı.

Elazığ Medical Park Hastanesini devralan Özel Sonomed Hastanesi faaliyetlerine başladı.

Elazığ’da 1 Eylül itibariyle Medical Park Hastanesini devralan özel Sonomed Hastanesi faaliyetlerine başladı. Dr. Serdar Mutlu ve Dr. Nail Burak Öztan tarafından faaliyet gösterecek olan hastanenin açılış programında açıklamalarda bulunan hastane ortakları, Dr. Nail Burak Öztan ve Dr. Serdar Mutlu, açtıkları hastanede Elazığ’da her zaman en uygun ücretle hastaları tedavi edeceklerini belirtti. Elazığ’da ki değerli hastanenin mevcut yapıdan devri söz konusu olduğunda kendilerinin de haberdar olduğunu aktaran Dr. Serdar Mutlu, "Haberdar olduktan Elazığ’ı ziyaret ettik. Hem ilimizi gezdik hem de mevcut hastane ile ilgili inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk. Edindiğimiz intiba hastanın çok donanımlı altyapısı güçlü Elazığ’ımıza değil bölge halkına çok geniş bir bölgeye hitap edebilecek bir kalitede, donanımda ve değerde olduğunu gördük. Türkiye genelinde ki hastaneler olarak sıraladığımız zaman çok ön sıralarda ve değerli bir noktada olacağını bu işin içinde yıllarca olan hastanelerle bağlantıları olan bir hekim olarak söyleyebilirim. Böyle bir değerin ve yapının özellikle sağlık alanında olması tabi ki sizlerde taktir edersiniz ki çok önem arz ediyor. Direkt olarak ilgi ve şefkatle yönetilmeli ancak bu şekilde yönetildiği zaman gerek Elazığ’ımıza ve bölge halkımıza çok önemli ve anlamlı bir hizmet verebilme şansını düşündük ve gördük. Bu özelliklerin bu şekilde bu yapıya çok önemli katkılar sunacağını bölge halkının çok memnuniyetle karşılayabileceği verebilecek tecrübeye, güce, vizyona ve donanıma sahip olduğumuzu kendimizde gördük. Bu vesileyle de 1 Eylül itibariyle hastaneyi devir almış bulunmaktayız” dedi.

Elazığ’da özel sağlıkta çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini aktaran Dr. Nail Burak Öztan, "Uzun süredir Elazığ’a hizmet eden Medical Park Elazığ hastanesi biz 1 Eylül itibariyle özel Sonomed Hastanesi olarak devir aldık. SONOMED Hastanesi yönetimini iki ortak olarak devam ettireceğiz. İstanbul’da kendisiyle birlikte başarılı işlere imza attık. Sonomed bir İstanbul firmasıdır aynı zamanda İstanbul’un lider sağlık markalarından bir tanesi şimdi de Elazığ’da Sonomed Hastanesi olarak başarılı işlerimizi burada da icra edeceğiz. Özel hastanelerimizin mazisi 35 seneye dayanıyor. Çok köklü geçmişi olan kültürü ve felsefesi olan bir sağlık kurumuyuz. Sonomed sağlık kurumu da çok eski bir sağlık kurumudur. Biz güçlerimizi Elazığ’da daha iyi hizmet verebilmek Elazığ halkına hizmet sunabilmek için bir araya getirdik. Bu yatırım çok önemli bir yatırım. Elazığ’a güven duyulan bir yatırımdır. Elazığ’a yatırım yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Biliyoruz ki Elazığ halkı bizi kucaklayacak bizde onlara ve tüm bölgeye daha da iyi bir sağlık hizmeti sunmak için gece gündüz sıkı bir çalışma temposu içerisine gireceğiz. Elazığ’ın ve tüm bölgenin en büyük ve en donanımlı hastanesini devir aldık. Bu büyüklüğün ve donanımların gereklerini yerine getireceğiz. Bunların en başında özel hastaneler arasında Elazığ’da her daim en uygun ücret politikasıyla hizmet sunacağız. Bunun sözünü ve taahhütlünü veriyoruz" diye konuştu.