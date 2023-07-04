Elazığ’da 2023 yılı yaz Kur’an kursları açılış programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl camilerde ve Kur’an kurslarında milyonlarca çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği “2023 yılı yaz Kur’an kursları” açılış programı Mevlana Camisinde gerçekleştirdi. Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Şube Müdürü Şemsettin Aydoğdu, Kur’an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Üstündağ, yaz Kur’an kurslarının önemine değindi. Üstündağ, ayrıca öğrencilerini bu güzel mekanlarda eğitim almak için gönderen ailelere teşekkür etti ve bütün çocukların bu eğitimden faydalanmalarının gerekli olduğunu vurguladı.

Program yapılan ikramların ardından sona erdi.