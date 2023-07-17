Elazığ Belediyesi tarafından açılan Yaz Eğitim Kursları devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Yaz Eğitim Kursları, yoğun katılımla devam ediyor. 6-17 yaş arasındaki çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri ve birçok alanda donanım sahibi olabilmeleri için başlatılan kurslar haftanın her günü uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olan Elazığ Belediyesi Yaz Eğitim Kursları’nda çocuklar, teknoloji ve musiki olmak üzere 2 ana dal üzerinde eğitim alıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Geleceğimizin anahtarı çocuklarımız, Elazığ Belediyesi Yaz Eğitim Kursları’ndaki eğitimlerine devam ediyor. Milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, donanımlı nesillerin yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. Dünyamızı güzelleştiren, aydınlık yarınlarımızın mimarları olan değerli çocuklarımızın yaz aylarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için kurslarımızda teknolojiden, musikiye birçok alanda önemli eğitimler veriliyor. Bizler de, onlarla birlikte olarak heyecanlarına, coşkularına, sevinçlerine ortak olduk. Onların gülümsemesini görmek, her şeye değer” dedi.