Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Elazığ Gazi Huzur Evi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Çalınan müzik eşliğinde halaylar çekilip çiftetelliler oynanırken sağlık çalışanları yaşlılar ile sohbet etti. Program, pasta kesimi ve çeşitli ikramlarla sona erdi.

Yaşlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu “ Yaşlılarımız geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü vazifesi görmekle beraber, geçmişin tecrübelerini bizlere en iyi şekilde aktaran değerlerimizdirler. Bu vesile ile bu değerli ulu çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü’nü tebrik eder, yaşamlarında sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.