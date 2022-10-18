Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 6 kişiye idari işlem uyguladı. 6 adet ölü kekliğe ve 1adet otomatik tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 6 kişiye idari işlem uyguladı. 6 adet ölü kekliğe ve 1adet otomatik tüfeğe el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Ayrıca 6 adet ölü kekliğe ve 1 adet otomatik tüfeğe el konuldu.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.