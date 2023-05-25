Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan ve ekipler tarafından yakalanan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kömürhan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasadı dışı avcılık yapıldığı yönünde ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı olarak usulsüz av yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında idari işlem yapılırken 5 adet canlı kekliğe de el konuldu.

Canlı keklikler ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.