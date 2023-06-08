Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan ve ekipler tarafından yakalanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadı dışı avcılık ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak usulsüz av yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında idari işlem yapılırken, 2 adet canlı keklik ile birer adet ses cihazına ve avlanma tuzağına el konulduğu bildirildi.

Canlı keklikler, ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.