Elazığ’da yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon’un düzenlediği etkinliklerde, palyaçonun neşeli gösterileri çocukların büyük beğenisini topladı. Yüz boyama ve oyunlarla eğlenen öğrenciler, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirerek tatilin tadını çıkardı.

Elazığ’da yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon’un düzenlediği renkli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliklerin en dikkat çeken kısmı, palyaçonun neşeli gösterileri ve çocuklara yönelik sürpriz aktiviteler oldu. Palyaço, renkli kostümü ve enerjisiyle çocukların büyük ilgi odağı olurken, düzenlediği oyunlar ve yüz boyama etkinlikleriyle hem çocukları hem de velileri eğlendirdi.

"Sürpriz etkinliklerle Elazığ halkına hizmet etmeye devam edeceğiz"

İşletme sorumlusu Muhammed Kadri Çiçek, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu etkinliği, öğrencilerimizin yoğun bir eğitim döneminin ardından eğlenmeleri ve tatilin tadını çıkarmaları için planladık. Özellikle palyaço gösterisi çocuklar için çok eğlenceli oldu. Önümüzdeki günlerde de sürpriz etkinliklerle Elazığ halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.