Elazığ’da trafik kazası sonucu yaralanan ve vücudunda birden fazla kırığı olan kişi, askeri helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirildi.

Elazığ’da trafik kazası sonucu yaralanan ve vücudunda birden fazla kırığı olan kişi, askeri helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’de trafik kazası geçiren ve vücudunda birden fazla kırığı olan M.A. için İl Jandarma Komutanlığı devreye girdi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, tedavisi için helikopter ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş yaptığı açıklamada, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi çevre illerdeki acil hastalarımız için de hizmet vermeye devam ediyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu birden fazla kırığı olan hastamızın helikopter ile nakli yapılarak, hastanemiz heliport pistinde sağlık ekiplerimize emanet edildi. Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitemizde, beyin cerrahi ve ortopedi uzmanlarımız tarafından başlandı" ifadelerine yer verdi.