Elazığ’ın Arıcak ilçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

"Hastane Afet Planı" çerçevesinde Elazığ’da yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Arıcak Devlet Hastanesinde hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangın sonrasında hastanede patlama meydana geldi. Hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın anında düşerek yaralanan 2 vatandaş ise UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tatbikat hakkında bilgi veren UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören, “Arıcak ilçemizde gerçekleşen bir patlama ve sonrasında oluşan yangından dolayı itfaiye, UMKE ve 112 ekiplerimizle buraya geldik. Malumunuz iklimsel değişikliklerden, sıcaklık kaynaklarından dolayı bizde de bir farkındalık oluştu. Ekiplerimizin toplanması ve lojistik olarak ekipmanlarıyla hazırlanması ve ulaşımı gibi noktalarda uzak olan ilçelerimizde kendimize bir farkındalık oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Senaryo gereği patlama sonucunda çıkan yangında 3 kişiyi kurtardıklarını belirten itfaiye amiri Atilla Aytekin ise, personelin yangın konusunda bilinçlendirilmesi için çok iyi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti.