Elazığ’da bir evin mutfağında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’da bir evin mutfağında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkez Yeni Mahalle Şehit Jandarma Üsteğmen Aytaç Kara Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evinde mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören aile, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı.