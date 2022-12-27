Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yaban keçisi envanter çalışması yapıldı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yaban keçisi envanter çalışması yapıldı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü mevcudun tespit edilmesi anlamına gelen envanter çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Palu ilçesi Hasbey bölgesinde yaban keçisi envanter çalışması yapıldı. Envanter çalışmalarında gerek yaban hayatının, gerekse türlerin habitatlarının sürdürebilir yönetimi için, sahalardaki popülasyonların büyüklükleri, dağılımları ile popülasyonlardaki zaman içerisinde meydana gelen değişimler ve habitatların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Yapılan envanter çalışmalarının bu bölgedeki yaban keçisi popülasyonu hakkında yeni bilgiler sunarken, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimine ve koruma-kontrol çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü teknik personelleri, yöredeki rehberlerin ve jandarma komutanlığı elemanlarının da katıldığı 10 kişiden oluşan envanter ekibi alandaki gözleklerde konuşlanarak ve izleme yaparak envanter çalışmasını tamamladı.