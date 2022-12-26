Elazığ’da 3 gün süren voleybol aday hakemlik kursu gerçekleştirildi.

Elazığ’da 3 gün süren voleybol aday hakemlik kursu gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği koordinesinde, Elazığ’da açılan voleybol aday hakem kursu 23-24-25 Aralık tarihlerinde Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Salonda yapıldı. Kentte son zamanlarda artış gösteren tesis ve sportif faaliyetler çerçevesinde oluşan ihtiyaca binaen hakem ihtiyacını karşılamak için ekseriyetle hakemlik ve antrenörlük kursları yapılıyor. Bu vesile ile de 23-24-25 Aralık tarihleri arasında uluslararası hakem-eğitmen Erdal Akıncı ve MHK Üyesi İbrahim Tarun tarafından 78 katılımcıya kurs verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Hakem ihtiyacımızın karşılanması açısından çeşitli branşlarda açılan hakemlik kurslarını önemsiyoruz ve ilimizden de bu konu da katılım sağlanmasını istiyoruz. Sportif anlamda nitelikli ve objektif olarak hakemlere ihtiyacımızın olduğunu dolasıyla da eğitim programlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Tesisleşme yolunda attığımız adımlar ve tamamladığımız yatırımlarla da bu branşlar için ayrıca antrenman, kurs ve eğitim hususunda eksiklerimizi tamamlayıp pratik olarak kazanımlar elde etmelerini sağlıyoruz. 78 katılımcıyla açılan voleybol aday hakemlik kursuna katılımın yüksek olması ilginin ne denli yüksek olduğunu in göstergesi. Eğitim için şehrimize gelen Voleybol Federasyonumuzun kıymetli hocalarına, Voleybol İl Temsilcimiz Yusuf Çınar hocamıza teşekkür ediyoruz’’ denildi.