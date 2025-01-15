Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5-11 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5-11 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında toplum sağlığını korumak ve verem hastalığına dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kamu ve özel kurum çalışanları ile öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim programları sırasında katılımcılara dağıtılan el broşürleri eşliğinde verem hastalığı, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında yapılan sunumlarla bilgi verildi.