Elazığ’da vatandaşlara 6 bin adet ücretsiz badem, ceviz, servi, kızılçam, sedir ve karaçam fidanı dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Ormancılık Haftası’ çerçevesinde fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara gelir getirici ağaç türlerinden 6 bin adet ceviz, badem ve servi ile kızılçam, karaçam fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar verilen fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Müdürlük olarak 12 milyon fidan diktiklerini aktaran Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelemiş durumdayız. Ayrıca biz, 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da da Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat’taki deprem nedeniyle hayatını kaybedenler içim Deprem Şehitleri Ormanı’nı tesis edeceğiz. ’Bir Fidan Bin Umut’ deyip depremde şehit olan vatandaşlarımızın adına fidan dikmiş olacağız. Bugün de Cumhuriyet Meydanı’ndayız. Burada toplam 6 bin adet fidan halkımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu fidanların arasında bin adet badem, bin adet ceviz olmak üzere gelir getirici türler var" dedi.