Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından 1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenlendi. Sağlık Hayat Merkezinin girişinde stant çalışması şeklinde düzenlenen etkinlik sırasında standı ziyaret eden vatandaşlara dağıtılan el broşürleri eşliğinde serviks kanseri, erken teşhisin önemi, taramaların düzenli yapılması ve HPV aşısının önemine vurgu yapılarak çeşitli bilgiler verildi.