Elazığ’da eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar yeni yıla, halaylar eşliğinde girerek doyasıya eğlendi.

Elazığ’da eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar yeni yıla, halaylar eşliğinde girerek doyasıya eğlendi.

Elazığ’da evleri yerine eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar çiftetelli oynayıp halaylar çekerek yeni yılı karşıladı. Otel ve kafeler başta olmak üzere kentteki diğer eğlence mekanlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 2023’e 10’dan geri sayarak girerken, konfeti ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi.

Güzel bir organizasyon eşliğinde yeni yıla girdiklerini dile getiren İşletme Sahibi Yusuf Serdar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu, coşkulu ve bir o kadar da heyecanlıyız. Bizi tercih eden tüm misafirlerimize, işletme müdürümüz Ömer beye ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Yusuf Özdağ ise, "Yeni yıla Elazığ’ın dik halamızla, yöresel oyunlarımızla, çiftetellilerle, Ankara havasıyla ve tüm eğlenceli müziklerle girdik. Yeni yılın bütün herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle Elazığ’da herkese selamlar” diye konuştu.