Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanmasına yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar sırasında ekipler şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 1 parça halinde 6.95 gram kubar esrar ile 5 adet Lyrica maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan A.Ö. (21) ve F.H.K. (21) gözaltına alındı.

Şüpheli F.H.K. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tahkikat başlatılırken A.Ö. ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.