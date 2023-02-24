Çalışmalar sırasında ise 87,69 gram metamfetamin, 24,37 gram kubar esrar ve 1 kilo 257,93 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sırasında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28 şahıs hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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