Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada üzerinde ve aracında toplamda 485,22 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde süren çalışmalar çerçevesinde ekipler, merkez Hyundai Kavşağı üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, şüpheli S.B.’nin (42) üzerinde bir parça halinde 5.22 gram ve araç içerisinde yine bir parça halinde 480 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.