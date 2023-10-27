Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda, E.B (34) isimli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 2 parça halinde toplam 18.69 gram esrar, 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.