Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 24 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, çalışmalarda 17,18 gram metamfetamin, 1 kilo 833,61 gram kubar esrar, 2,14 gram toz esrar ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi.