Elazığ Belediyesi, kentin yol standardını yükseltme ve daha iyi şartlara getirme adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yakup Kılıç Spor Salonu Kavşağından Abdullahpaşa Mahallesi pazarına doğru giden yolda yol yenileme ve genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, bin 800 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde, çift gidiş ve çift geliş toplam 4 şerit olan yolda PMT serimi, sıfır asfalt serimi, peyzaj, kaldırım, bordür, parke ve ışıklandırma çalışmalarını tamamladı. Kaliteli ve konforlu bir şekilde vatandaşlara daha kolay bir ulaşım imkanı sunacak olan yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

’’Mahallemize değer kattı’’

Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, mahallede yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ’’Abdullahpaşa Mahalle’mizin Saray Bosna Caddesi’nde ve diğer sokaklarımızda Elazığ genelinde olduğu gibi altyapı çalışmaları başlatıldı. Saray Bosna Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları, yol çalışmaları, aydınlatma çalışmaları ve yeşil alan çalışmaları bitti. Bu çalışmalar mahallemize değer kattı. Şehir genelinde altyapı çalışmalarında yüzde 25’e yakın bir çalışma gerçekleştirildi. Hava koşullarından dolayı çalışmalar yavaş ilerlemektedir. Şu an mahallemiz hem parkları hem de yolları ile çok güzel bir mahalle oldu. Bu çalışmalar mahallemize değer kattı. Mahallemize katkılarından dolayı Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları başta olmak üzere tüm belediye personellerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Vatandaşlardan Başkan Şerifoğulları’na teşekkür

Abdullahpaşa Mahallesi’ne yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na yapılan hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Vatandaşlar, ’’Elazığ’da 24 Ocak tarihinde çok büyük bir deprem oldu. Depremden sonra Abdullahpaşa Mahallemiz çok büyük hasarlar aldı. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve ekibi çalışmaları ile mahallemizdeki hasarları gidermekte. Ekibi ile Abdullahpaşa Mahalle’mizde çok büyük bir çalışma yapıyor. Vatandaş olarak şu anda çok büyük rahata kavuştuk. Kendisine teşekkür ederiz. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’ndan Allah razı olsun. Mahallemizde altyapı çalışmalarını yaptı, yollarımızı yaptı, peyzaj çalışması yaptı. Depremden sonra mahallemiz çok kötü durumdaydı. Ama şimdi çok güzelleşti’’ diye konuştu.