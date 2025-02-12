Şanlıurfa’nın ünlü ses sanatçısı Fatih Ünlü ve ekibi, Elazığ’da sanatseverlere unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor.

Sıra gecelerinin vazgeçilmez isimlerinden ünlü sanatçı Zekeriya Ünlü’nün yeğeni Fatih Ünlü ve ekibi, Cip yolu üzerinde bulunan Cazibe Restaurant ve Cafe tarafından düzenlenecek konser programında sanatseverlerle bir araya gelecek. 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek konserde Ünlü ve ekibi, sevilen eserlerini Elazığ halkı için seslendirecek.

Cazibe Restaurant ve Cafe İşletme Sorumlusu Muhammed Kadri Çiçek programla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’15 Şubat akşamı saat 19.30’da Elazığ’da ’Urfa sıra geceleri rüzgarı’ estirmeyi planlıyoruz. Ünlü ses sanatçısı Fatih Ünlü ve ekibinin katılımıyla çok güzel bir organizasyon hazırladık. Değerli misafirlerimize çiğköfte başta olmak üzere meze tabağı, yeşillik tabağı, paçanga böreği, çerez tabağı ve sınırsız çay ikramlarımız olacak. Aileleriyle birlikte unutulmaz bir gece yaşamak isteyen değerli vatandaşlarımızı bu özel konsere bekliyoruz" dedi.