Elazığ’da üretilen mevsimlik işçilerin desteğiyle toplanıp kurutulan 15 bin ton domates, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Fransa ve İngiltere’ye gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Elazığ’da üretilen mevsimlik işçilerin desteğiyle toplanıp kurutulan 15 bin ton domates, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Fransa ve İngiltere’ye gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa’dan Elazığ’ın Alatarla köyüne akrabalarını ziyaret gelen Mehmet Sait Çetinkaya ve Mehmet Salih Kıran, burada ekim arazisi alanın boş olduğunu fark etti. Tarla sahibiyle görüşen iki ortak, anlaştıktan sonra 2 bin dönüm alan üzerinde domates ekmeye karar verdi. İlk başlarda 200 kişilik ekiple çalışan Çetinkaya ve Kıran ortakları, şimdi bin kişiye istihdam sağlıyor. Tarlalarda üretilen domatesler önce mevsimlik işçiler tarafından toplanıp ikiye bölünerek güneşte kurutulmaya bırakılıyor. Daha sonra kükürtlenip makineyle tuzlanan domatesler, günlerce güneşte kurutulmasının arından paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Bu şekilde 8 ayda 15 bin ton domatesi işleyen iki ortak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve İngiltere gibi dünyanın birçok bölgesine aracı firmalarla ihraç ediyor.

Elazığ’da domates ekmeye başladıklarını belirten Mehmet Sait Çetinkaya, “Bin 500 dönüm arazi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk başta burada 200 mevsimlik işçi vardı, şuan da 600’ün üstünde çalışan var. Burada çalışanların bir kısmı sergi bazıları toplama bazıları da sulama kısmında çalışıyor. Burada ektiğimiz domateslerin bir kısmını kurutup yurtdışına başta Amerika, Fransa ve İngiltere’ye gönderiyoruz. Bir kısmını salçalık bir kısmını da piyasaya veriyoruz. Gönderdiğimiz domatesler Avrupa’da sos olarak sofraları süslendiriyor. Şuan da burası bin kişinin ekmek kapısı olmuş durumdadır. Sabah saat 04.00’de iççiler burada kurutmalık domatesleri kesiyor. Toplama ve sulama işlemleri akşam saat 19.00’a kadar devam ediyor. Elazığ’a Şanlıurfa’dan kışın bir akrabamızı görmeye geldik o vesileyle burada iş yapmak kısmet oldu ve buradan tarla kiraladık. Bu alanı seneye daha da büyüteceğiz inşallah. Domates işlemi yılın 3’üncü ayında başlıyor 11’inci ayın 15’ine kadar bitiriyoruz. Tonaj olarak 15 bin ton domates hedefi bekliyoruz” dedi.