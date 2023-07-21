Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce balık üretim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2019 yılında ’Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi’ çerçevesinde Keban Baraj Gölü Meşeli köyü mevkiinde yapımı tamamlanan Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve Üretim Birimi faaliyetlerini devam ediyor. AR-GE Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen milyonlarla balık, göl ve barajlara bırakılıyor. Yeni türlerin kültüre alınması ve yemle ilgili yapılacak çalışmaların, ülkesel bazda su ürünleri sektörünün gelişmesine doğrudan ve dolaylı olarak olumlu katkı sağlaması hedeflenirken, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki AR-GE Merkezi ve Üretim Tesisinde ilk defa sazan üretimi yapılarak, üretilen bu balıklardan 2 milyon 581 bin adet pullu sazan yavrusu Elazığ ve çevresindeki 11 baraj gölüne stoklara takviye olarak bırakıldı.

Öte yandan AR-GE Merkezi ve Üretim Biriminde çalışmaların süreceği ifade edildi.