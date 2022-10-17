Elazığ’da 2 gün sürecek olan ‘Uluslararası İslam Medeniyetleri Buluşmaları Sempozyumu’ başladı.

Elazığ’da 2 gün sürecek olan ‘Uluslararası İslam Medeniyetleri Buluşmaları Sempozyumu’ başladı.

Elazığ’da valilik, belediye ve Fırat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası İslam Medeniyetleri Buluşmaları Sempozyumu’ başladı. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan programın ilk gününde eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Kahraman ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın konuştu. Uluslararası İslam medeniyetleri buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Ömer Toraman, “Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Şehirler, tarihi, edebi ve kültür ve sanat birikimleri ile şekilleniyor. Medeniyetler ise kültür, sanat ve bilime değer katan şehirlerin ortak eserleri olarak gelişmiştir. Bizim varisi olduğumuz Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Harput, 4 bin yıllık geçmişi ile her köşesinde tarihin derin izlerini taşıyan nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış güçlü bir medeniyet merkezidir. Harput, 1085 yılında Türk İslam medeniyetinin bayrağı altına girmesiyle birlikte tarihi boyunca Türk İslam medeniyetinin önemli bir merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. Anadolu kültür ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Harput’umuz, özellikle İslam medeniyeti ile tanışmasının ardından bir bilim ve irfan merkezi olarak sadece Anadolu’ya değil İslam medeniyetine de büyük katkılar sağlamıştır. Bugün bizler de Elazığ’ımızı tarih sürecinden bugüne ulaşan değerleriyle sahip olduğu güçlü medeniyet ışığı altında inşa ve ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. Böylesine kadim ve kıymetli bir şehirde ana teması ihya olan Uluslararası İslam Medeniyeti Sempozyumu’nun düzenlenmesi hepimiz için ayrı bir mutluluk kaynağıdır” diye konuştu.

Valilik, belediye ve üniversitesinin iş birliğiyle iki hafta boyunca bir dizi kültürel etkinlikler düzenlendiğinin altını çizen Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bu çerçevede geçen hafta Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitap fuarı ve ’Hazar Şiir Akşamları’ etkinliği gerçekleştirildi. Bu hafta ise bu kültürel etkinliğin devamı olarak iki önemli kongre düzenlenecektir. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz ihya temalı Uluslararası İslam Medeniyetleri Buluşmaları Sempozyumu bu kültürel etkinliğin bir parçasıdır” dedi.

Programa Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.